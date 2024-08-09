Tuğba’yı boğmuşlar... Cesedi teknedeki derin dondurucuda bulunmuştu

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İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamı devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, özel eğitimli narkotik köpeği ‘Zeytin’in bir tekneye tepki vermesi üzerine arama yaptı.

BAŞINDA VE BOYNUNDA YARA İZİ TESPİT EDİLDİ

Tekneye giren ekipler, kamaradaki derin dondurucunun içindeki siyah poşette bir kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin üzerine boya dökülmüş olduğu bildirildi. Boyanın cesedin kokmaması için dökülmüş olabileceği değerlendirildi. Teknedeki aramada ayrıca uyuşturucu madde metamfetamin kırıntıları ve uyuşturucu içmekte kullanılan bir düzenek bulundu. Cesedin, bir süredir haber alınamayan Hilmiye Tuğba Esgin’e (26) ait olabileceği değerlendirildi. Adli Tıp Kurumu’na çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu söyledi. Başının arkasında ve boynunda yara izi olduğu belirlenen Esgin’in ilk incelemeye göre boğulduğu tespit edildi. Esgin’in başındaki izin düşme ya da sert bir cisimle vurulması sonucu mu oluştuğu henüz belirlenemezken, boynundaki yara izinin ise boğulması sırasında oluştuğu üzerinde durulduğu bildirildi.

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‘ONU ÇOK SEVİYORDUM NASIL KIYARIM’

Gözaltına alınan ve ceset kokmasın diye çuval çuval buz taşıdığı tespit edilen tekne sahibi Şenol A. (37), eşi Belgin A. ve teknede tamir işleriyle uğraşan Kubilay B.A. ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Şenol A. ifadesinde Esgin ile sevgili olduklarını söyleyip “Onu çok seviyordum. Nasıl kıyarım ona?” derken, eşi Belgin A.’nın da bu ilişkiden haberi olduğunu ancak kendisinin tekneye hiç gitmediğini söyledi.