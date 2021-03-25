Tuğba Vural Çokal kimdir? AK Parti MKYK listesinde yer aldı

Tuğba Vural Çokal, 1973 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı ve Fizyolog unvanlarına sahip olan Çokal, Trakya Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Fizyoloji Ana Bilim Dalını bitirdi.

ABD'de Baylor Üniversitesinde (Methodist) glokom üzerine, Hindistan'da Chennai'de Agarwal Hastanesinde katarakt cerrahisi üzerine çalıştı. İstanbul Hastanesinde Göz Hekimi, Şişli Göz Nurunu Koruma Vakfında Başhekim, Side Anadolu Hastanesinde Uzman Hekim olarak görev aldı. 2007 yılından beri kendi kliniğinde görev yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Vural Çokal, evli ve 2 çocuk annesidir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara