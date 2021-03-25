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Haber Giriş: 25.03.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Tuğba Vural Çokal kimdir? AK Parti MKYK listesinde yer aldı

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Tuğba Vural Çokal kimdir? AK Parti MKYK listesinde yer aldı

Tuğba Vural Çokal, AK Parti MKYK Üyesi olarak ilan edilmesinin ardından araştırılan isimlerden birisi olmaya başladı. AK Parti 27. Dönem Antalya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer alan Tuğba Vural Çokal aynı zamanda TBMMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesidir. Peki, Tuğba Vural Çokal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Tuğba Vural Çokal, 1973 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı ve Fizyolog unvanlarına sahip olan Çokal, Trakya Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Fizyoloji Ana Bilim Dalını bitirdi.

ABD'de Baylor Üniversitesinde (Methodist) glokom üzerine, Hindistan'da Chennai'de Agarwal Hastanesinde katarakt cerrahisi üzerine çalıştı. İstanbul Hastanesinde Göz Hekimi, Şişli Göz Nurunu Koruma Vakfında Başhekim, Side Anadolu Hastanesinde Uzman Hekim olarak görev aldı. 2007 yılından beri kendi kliniğinde görev yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Vural Çokal, evli ve 2 çocuk annesidir.

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