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5 ilde eş zamanlı operasyon... Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 kişiye gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Tuğba Ekinci Gözaltı#Kızılcahamam Soruşturması#5 İlde Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 18:12

KIZILCAHAMAM Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Müstehcenlik’ suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sanal medya platformları üzerinden ‘Müstehcenlik’ suçunu işleyen kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 1 şüphelinin de ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilere ait sanal medya hesaplarında yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sanal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor.

 

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#Tuğba Ekinci Gözaltı#Kızılcahamam Soruşturması#5 İlde Operasyon

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