×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tuğba buraya ‘düştü’

Güncelleme Tarihi:

#Tuğba Yavaş#Prof. Dr. Alptekin Yavaş#Çanakkale
Tuğba buraya ‘düştü’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 07:00

ÇANAKKALE’de restoratör Tuğba Yavaş (39), 30 Ekim 2024 gecesi oturduğu 5’inci kattaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haberin Devamı

Hastaneye kaldırılan Yavaş, sağlık çalışanlarının müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tuğba Yavaş’ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş tutuklandı. Prof. Dr. Yavaş hakkında ‘başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi’ suçundan dava açıldı. Çanakkale 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmanın ardından dava görevsizlik kararıyla Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş’ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluğa itiraz etti. Mahkeme de Alptekin Yavaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Yargılama devam ederken Tuğba Yavaş’ın düştüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuğba Yavaş#Prof. Dr. Alptekin Yavaş#Çanakkale

BAKMADAN GEÇME!