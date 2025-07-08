Tuğba buraya ‘düştü’

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Hastaneye kaldırılan Yavaş, sağlık çalışanlarının müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tuğba Yavaş’ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş tutuklandı. Prof. Dr. Yavaş hakkında ‘başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi’ suçundan dava açıldı. Çanakkale 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmanın ardından dava görevsizlik kararıyla Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş’ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluğa itiraz etti. Mahkeme de Alptekin Yavaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Yargılama devam ederken Tuğba Yavaş’ın düştüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.