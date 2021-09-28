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Tuğba Anlak'ın erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi davasında sanığa 25 yıl hapis cezası

#Tuğba Anlak#Murat Uslu#Cinayet

Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Murat Uslu'yu "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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DHA / İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Uslu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla bağlanırken, Tuğba Anlak'ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin beraatını istedi. Tuğba Anlak'ın ailesinin avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

TAKDİRİ İNDİRİMLE 25 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Murat Uslu'nun "Hakaret" ile "Tehdit" suçlarından kesin delil elde edilmediği gerekçesiyle beraat kararı verirken, "Kasten öldürme" suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

İKİ SANIĞA BERAAT

Heyet, sanık Pelin Altun ile Mustafa Ünver'in "Kasten öldürmeye iştirak" suçunu işlediğine dair şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu, "Bu karar kaybettiğimiz kardeşimizi, Tuğba'yı düşündüğümüzde acımızı hafifletmiyor. Buruk da olsa sevinçliyiz ama yine de. Bizler açısından kararda bir olumsuzluk vardır, o da gözünü kırmadan 32 yaşındaki kadın kardeşimizi öldüren Murat Uslu'ya maalesef Türk Ceza Kanunu uyarınca takdiri indirim yapılmıştır. İyi hal indirimi olarak bilinir. Sanığın yargılama boyunca da, eylemi sırasında da, eyleminden önce de tek bir iyi hali yoktur. Tuğba yıllarca sistematik işkenceye, eziyete, dayağa, darba maruz kalmıştır" dedi. Gündoğdu'nun ardından konuşan Tuğba Anlak'ın kardeşleri de adaletin yerini bulduğunu söyledi.

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#Tuğba Anlak#Murat Uslu#Cinayet