Güncelleme Tarihi:

#Türk Silahlı Kuvvetleri#PKK#TCG Anadolu
Tuğamiral Zeki Aktürk: 664 km tünel imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 07:00

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Deniz Kuvvetleri’nin harekât etkinliğini, müşterek çalışabilirliğini ve hazırlık seviyesini en üst düzeye taşımak amacıyla 6-10 Ekim’de gerçekleştirilen Denizkurdu-1 2025 Tatbikatı nedeniyle Antalya’da bulunan TCG ANADOLU amfibi hücum gemisinde haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TSK’nın son bir haftalık operasyonel faaliyetlerine değinen Tuğamiral Aktürk özetle şu bilgileri verdi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK’lı teslim olmuştur. Suriye harekât alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetlerinde bugüne kadar 276 kilometre Tel Rıfat’ta, 388 kilometre Menbic’de olmak üzere toplam 664 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.” Tuğamiral Aktürk, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 7 bin 471, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının da 52 bin 872 olduğunu ifade etti.

