Tuğamiral Zeki Aktürk: 664 km tünel imha edildi

TSK’nın son bir haftalık operasyonel faaliyetlerine değinen Tuğamiral Aktürk özetle şu bilgileri verdi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK’lı teslim olmuştur. Suriye harekât alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetlerinde bugüne kadar 276 kilometre Tel Rıfat’ta, 388 kilometre Menbic’de olmak üzere toplam 664 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.” Tuğamiral Aktürk, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 7 bin 471, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının da 52 bin 872 olduğunu ifade etti.