Tuğamiral Tezel: Geri itmede insan onuruna yakışmayan durumlar yaşanmaktadır

Tuğamiral Tezel, Ege Denizi'nde düzensiz göçe karşı verilen mücadeleyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Menderes Güçlü ile İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selim Baydar da katıldı. Tezel, düzensiz göçün engellenmesi için İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olarak etkin bir şekilde mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Göç akımlarının zirve yaptığı 2015 yılında, Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde 279 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişken, kararlı mücadelemiz sonucunda can kaybı 2021 yılında yüzde 94'ün üzerinde azalarak 15'e düşürülmüştür. 2022 yılında ise bugüne kadar 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir. Ülkemizdeki göç hareketliliğinin artması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla, 2015 yılında başlatılan Ege'de Umut Harekatı (Operation Aegean Hope) ve Akdeniz'de Güven Harekatı (Operation Safe-Med) isimli iki büyük operasyona halihazırda devam edilmektedir. Bu operasyonlarda sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının yüzde 70'inden fazlası kullanılmaktadır" diye konuştu.
'SOSYAL MEDYA VE İNTERNET SİTELERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTE'
Düzensiz göçün önlenmesi kapsamında ulusal ve uluslararası suç şebekelerine yönelik olarak, planlı ve projeli dosyalara ağırlık verildiğini ve suçtan elde edilen gelirle mücadele kapsamında ilgili birimlerle iş birliğine devam edildiğini belirten Tezel, şu ifadeleri kullandı:
"Göçmen kaçakçıları tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta olan sosyal medya ve internet siteleri titizlikle takip edilmektedir. Düzensiz göçmenlerin kaldıkları güvenli ev denilen barınak benzeri yapılar denetlenmekte ve bölgede rehberlik faaliyeti yürüten şahıslarla alakalı olarak çalışmalara ağırlık verilmekte, daha önceden göçmen kaçakçılığı suçunu işlemiş şahıslar düzenli olarak takip edilmektedir. TIR dorselerine saklanarak kara hudut kapılarından veya seyahat belgelerinde sahtecilik yapmak suretiyle; kara, deniz ve hava hudut kapılarından düzensiz göçmenlerin yasa dışı şekilde ülkemizden çıkarılma teşebbüsleri engellenmektedir. Göçmenlerin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sınır dışı edilmeleri sayesinde, ülkemizin üzerindeki göç baskısı ve göç rotası olarak kullanılması konusundaki cazibesi azaltılmaktadır."