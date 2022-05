Tuğamiral Tezel: Geri itmede insan onuruna yakışmayan durumlar yaşanmaktadır

Davut CAN/ İZMİR,(DHA)

Tuğamiral Tezel, Ege Denizi'nde düzensiz göçe karşı verilen mücadeleyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Menderes Güçlü ile İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selim Baydar da katıldı. Tezel, düzensiz göçün engellenmesi için İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olarak etkin bir şekilde mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Göç akımlarının zirve yaptığı 2015 yılında, Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde 279 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişken, kararlı mücadelemiz sonucunda can kaybı 2021 yılında yüzde 94'ün üzerinde azalarak 15'e düşürülmüştür. 2022 yılında ise bugüne kadar 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir. Ülkemizdeki göç hareketliliğinin artması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla, 2015 yılında başlatılan Ege'de Umut Harekatı (Operation Aegean Hope) ve Akdeniz'de Güven Harekatı (Operation Safe-Med) isimli iki büyük operasyona halihazırda devam edilmektedir. Bu operasyonlarda sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının yüzde 70'inden fazlası kullanılmaktadır" diye konuştu.



'SOSYAL MEDYA VE İNTERNET SİTELERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTE'



Düzensiz göçün önlenmesi kapsamında ulusal ve uluslararası suç şebekelerine yönelik olarak, planlı ve projeli dosyalara ağırlık verildiğini ve suçtan elde edilen gelirle mücadele kapsamında ilgili birimlerle iş birliğine devam edildiğini belirten Tezel, şu ifadeleri kullandı:



"Göçmen kaçakçıları tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta olan sosyal medya ve internet siteleri titizlikle takip edilmektedir. Düzensiz göçmenlerin kaldıkları güvenli ev denilen barınak benzeri yapılar denetlenmekte ve bölgede rehberlik faaliyeti yürüten şahıslarla alakalı olarak çalışmalara ağırlık verilmekte, daha önceden göçmen kaçakçılığı suçunu işlemiş şahıslar düzenli olarak takip edilmektedir. TIR dorselerine saklanarak kara hudut kapılarından veya seyahat belgelerinde sahtecilik yapmak suretiyle; kara, deniz ve hava hudut kapılarından düzensiz göçmenlerin yasa dışı şekilde ülkemizden çıkarılma teşebbüsleri engellenmektedir. Göçmenlerin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sınır dışı edilmeleri sayesinde, ülkemizin üzerindeki göç baskısı ve göç rotası olarak kullanılması konusundaki cazibesi azaltılmaktadır."

Tezel, Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm mücadelenin, insan hakları temelinde can kayıplarının engellenmesi üzerine verildiğini belirterek, "Ne yazık ki, Yunanistan'ın benzer bir yaklaşım içerisinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Yunanistan'ın 2020 yılı başlarından itibaren uygulamaya başladığı geri itme eylemleri ve bu eylemler sırasında göçmenlere karşı takındığı insan haklarına aykırı tutum nedeniyle, Yunanistan arama kurtarma bölgesi içerisinde yaşanan can kayıplarında artış yaşandığı konusundaki haberler, uluslararası basında da sıklıkla yer almaktadır. Yine üzülerek belirtmek isterim ki, kurtardığımız düzensiz göçmenlerin ifadelerine yansıyan; para, telefon vb. değerli eşyalarının gasp edilmesi, darbedilmeleri, can yeleksiz olarak ve hatta kelepçelenerek doğrudan denize atılmaları gibi birçok insan onuruna yakışmayan ve insan haklarına aykırı durum da geri itme olayları süresince yaşanmaktadır. 2021 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 628'i geri itme olayı olmak üzere toplam 848 olayda 23 bin 676 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Bu düzensiz göçmenlerden 16 bin 062'si geri itilerek denizde kaderleriyle baş başa bırakılan düzensiz göçmenlerdir. 2022 yılında ise bugüne kadar, 260'ı geri itme olayı olmak üzere toplam 417 olayda 12 bin 846 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. 2022 yılında Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 388'dir. Son dönemde, düzensiz göçmenler, Yunanistan'ın baskı, şiddet ve zor kullanmaları nedeniyle farklı rota arayışlarına girerek daha uzun ve daha riskli olan İtalya rotasını tercih etmeye başlamışlardır. Daha tehlikeli olan İtalya rotasına yönelik gerçekleştirilen düzensiz göçün önlenmesi operasyonları kapsamında, 2021 yılında 5 bin 259, 2022 yılında ise 3 bin 670 olmak üzere toplam 8 bin 929 göçmen kurtarılmış ve 145 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.