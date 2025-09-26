Tüfekli saldırı kamerada: 2 şüpheli ateş açıp kaçtı

Haberin Devamı

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, demir-çelik ticareti yapılan iş yerine tüfekle ateş ederek kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül Cumartesi günü saat 23.20'de Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi'nde H.K.'nın sahibi olduğu iş yerine meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, tüfekle iş yerine ateş etti. Şüpheliler, daha sonra kaçtı. İş yerinde bulunan H.K. polise şikayette bulunurken, olay güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde taksiyle iş yerine gelen 2 kişinin tüfekle ateş ettiği görüldü. Polis, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.