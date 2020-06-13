Tüfekli oyun facia ile sonuçlandı!

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Yağmuralan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 yaşındaki Hüseyin K. ile kardeşi 13 yaşındaki Berat K. av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı. İki kardeş oyun oynarken bir anda tüfek ateş alarak saçmalar 13 yaşındaki Berat’ın başına isabet etti. Yaralanan Berat K. hemen Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Berat K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.