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Gündem
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Tüfekli kavga sırasında yoldan geçen kişi yaralandı

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Tüfekli kavga sırasında yoldan geçen kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yolda yürüyen Mahmut Karaburç'a isabet etti. Yaralanan Karaburç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Abdalağa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesinde meydana geldi. Site içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenin tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Mahmut Karaburç’a isabet etti. Yaralanan Karaburç, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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