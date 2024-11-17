×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tüfekli cani karısını katletti... Evde dehşet

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ulumaskan#Hülya Ulumaskan#ANTALYA
Tüfekli cani karısını katletti... Evde dehşet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 07:00

Mehmet Ulumaskan ve Hülya Ulumaskan, evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Mehmet Ulumaskan, eşini eve girip aldığı av tüfeğiyle defalarca ateş ederek öldürdü. Ardından yaşamına son verdi.

Haberin Devamı

ANTALYA Serik’te Dikmen Mahallesi’nde dün saat 02.30 sıralarında Mehmet Ulumaskan (56), eşi Hülya Ulumaskan (52) ile evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ulumaskan daha sonra evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı. Sesleri duyan komşular ve Ulumaskan’ın çocukları, olay yerine geldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hülya Ulumaskan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan da kurtarılamadı. Çiftin 4 çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce Antalya’ya geldikleri öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenazeler, çocukları ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa Viranşehir’e gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ulumaskan#Hülya Ulumaskan#ANTALYA

BAKMADAN GEÇME!