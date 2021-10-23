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Tüfekle vurulmuş bulunan vaşak öldü

#Denizli#Vaşak#Vurulma

Denizli’nin Çardak ilçesinde, tüfekle vurulmuş olarak yaralı bulunan ve tedavisi için Afyonkarahisar’a gönderilen vaşak öldü

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Hayriye Mahallesi'ndeki dağlık alanda mantar toplayan kişilerce ağacın dibinde yaralı bulunan vaşak, tedavi için götürüldüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) kurtarılamadı. Silahla vurulduğu ve vücudunda çok sayıda saçma olduğu tespit edilen vaşağın ölümü ile ilgili AKÜREM’den yapılan açıklamada, “Kedigiller familyasından bahtsız bir dişi vaşak (Lynx lynx) bireyi yaralı halde Denizli kırsalında bulunup, DKMP Denizli şubesi yetkilileri tarafından merkezimize iletildi.

Tüfekle vurulmuş bulunan vaşak öldü

Getiriliş sebebi vaşaklar için en büyük tehdit olan ateşli silahla yaralanma idi. Yapılan tetkiklerde bedeninin çeşitli bölgelerine saplanmış 16 adet saçma tanesi tespit edildi. 3 tanesi omuriliğe isabet etmiş ve arka bacakları paralize (felçli) durumdaydı. Vaşak için bedenine dağılmış saçma tanelerine dayanmak zordu. Gitmek istedi ve gitti. Acıları son buldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Ağır vakalarla karşılaşıyoruz. Yaşatmak mucize gibi, ama korumak mucize olmasa gerek. Vuranlara bela okumak bize hiçbir şey kazandırmıyor” denildi.

'DAHA FAZLASINI KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK'

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Türkiye’de vaşaklar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Dr. Deniz Mengüllüoğlu ise vurularak öldürülen vaşağın yeni erişkin dişi olduğunu belirterek, “Popülasyonun devamlılığını sağlayacak önemli bir bireyi kaybetmiş olduk. Üstelik bulunduğu popülasyon Balkan vaşağı. Lütfen her gittiğiniz yerde vaşakların zararsız canlılar oluşu, kaçak avcılığın sebep oldukları, sağlıklı bir yaban hayatının önemi ve bunun en büyük değerlerimizden biri oluşu üzerine konuşun. Özellikle çocuklar ve gençlerle sohbet edin onlara sorun, cevaplayın, anlatın. Daha fazlasını kaybetme lüksümüz yok” dedi.

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#Denizli#Vaşak#Vurulma

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