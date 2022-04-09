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Tüfekle vurulan köpeğin başında gözyaşı döktü

#Köpek#Saldırı#Tüfek
Tüfekle vurulan köpeğin başında gözyaşı döktü

Rize'de sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu yaralandı. Bir çocuğun da başında bekleyip, gözyaşı döktüğü köpek, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı. Jandarma, köpeği vuran kişiyi belirlemeye çalışıyor. 

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Olay, dün akşam merkeze bağlı Yiğitler köyünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan köpek, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaralı köpeği Rize Belediyesi'nin hayvan rehabilitasyon merkezine getirdi. Veteriner hekimlerce tedaviye alınan hayvanın iyi olduğu belirtildi. Mahallenin maskotu olan sokak köpeğini yaralı gören çocuğun gözyaşlarını tutamadığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Tüfekle vurulan köpeğin başında gözyaşı döktü



ŞİDDET DE GÖRMÜŞ

Veteriner hekim Edanur Huylu, gerekli müdahalelerde bulunduklarını söyleyerek, “Üstünde birkaç saçma vardı, ulaşabildiklerimizi aldık. Gerekli müdahaleyi, pansumanını yaptık. Şu an durumu iyi. Şiddet gördüğü için biraz korkmuş durumda. Sokak hayvanları hepimize emanet edilmiş canlar. Onların da birer canı olduğunu hepimiz biliyoruz, canları yanıyor. Onları koruyalım” dedi. 

Köpeğin tedavisi sürerken, jandarma da vuran kişiyi belirlemeye çalışıyor.

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#Köpek#Saldırı#Tüfek

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