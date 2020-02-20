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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:38,Son Güncelleme:/

Tüfekle vurulan flamingoya tedavi

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Tüfekle vurulan flamingoya tedavi

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde bir lokantanın bahçesinde tüfekle vurulmuş, yaralı halde bulunan flamingo, tedaviye alındı.

Ortaköy ilçesinde oturan Musa Kocagöl, lokantasının bahçesinde gördüğü flamingonun uçamadığını ve yaralı olduğunu fark etti. Kocagöl, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekip, tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan flamingonun kırıldığı belirlenen kanadındaki saçmalar çıkarıldı.

Flamingonun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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