MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTüfekle vurulan flamingo tedavi edildi
GeriGündem Tüfekle vurulan flamingo tedavi edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Tüfekle vurulan flamingo tedavi edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tüfekle vurulan flamingo tedavi edildi
Abone Olgoogle-news

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde Tuz Gölü yakınında, tüfekle vurulmuş, yaralı halde bulunan flamingo, tedaviye alındı.

Tuz Gölü yakınında sabah gezintiye çıkan köylüler, bir flamingonun uçamadığını ve yaralı olduğunu fark etti. Köylüler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen flamingoyu, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Tedaviye alınan flamingonun, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu kanadının kırıldığı belirlendi. Kanadındaki saçmaların çıkarıldığı flamingonun, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle