Tüfekle vurulan flamingo tedavi edildi

Tuz Gölü yakınında sabah gezintiye çıkan köylüler, bir flamingonun uçamadığını ve yaralı olduğunu fark etti. Köylüler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen flamingoyu, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Tedaviye alınan flamingonun, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu kanadının kırıldığı belirlendi. Kanadındaki saçmaların çıkarıldığı flamingonun, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.