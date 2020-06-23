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Hürriyet
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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),(DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Tüfekle poz verip fotoğraf çektirirken kendisini vurdu

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Tüfekle poz verip fotoğraf çektirirken kendisini vurdu
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşayan İ.K. (17), dayısının tüfeğiyle poz verip, fotoğraf çekilirken silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.

Olay, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'dan, dayısı Z.P.'nin (32) iş yerine gelen nişanlı genç kız İ.K., iş yerinde bulunan tüfekle poz verip fotoğraf çektirmek istedi. Cep telefonuyla selfie yaparken tüfeğin ateş alması sonucu İ.K. başından ağır yaralanarak yere yığıldı. Dayısı tarafından hastaneye götürülen İ.K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili İ.K.'nin dayısı Z.P. ile teyzesi S.P. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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