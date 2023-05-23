Tüfekle oynarken arkadaşlarını vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Olay, 21 Mayıs'ta, saat 22.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana geldi. Köydeki mantar üretim tesisinde çalışan R.C.A., iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bir süre sonra tüfek ateş alırken, çıkan saçmaların isabet ettiği Emirhan Kahraman ile B.Y. (18) ve M.Ö. (16) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlıkçıların müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Emirhan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kahraman'ın cenazesi otopsi için Isparta'ya gönderilirken, B.Y. ve M.Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma, R.C.A. ve olay yerinde bulunan T.Ö.'yü (17) gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.C.A. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, T.Ö. ise serbest bırakıldı.

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Emirhan Kahraman'ın cenazesi, Isparta'nın Aksu ilçesi Karağı köyünde toprağa verildi. R.C.A. ile ölen arkadaşı Kahraman'ın aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi.