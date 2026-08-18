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Tüfekle nöbet tutuyordu: Ağıldaki sesi duyunca ateş açıp eşini öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Kurt Saldırısı#Cinayet
Tüfekle nöbet tutuyordu: Ağıldaki sesi duyunca ateş açıp eşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 09:58

Elazığ’da küçükbaş hayvan ağılına kurt girdiğini zannederek av tüfeğiyle ateş eden şahıs eşini öldürdü.

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Olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce besledikleri küçükbaş hayvan ağılına kurtların girdiğini gören hayvan sahibi M.K.(61), av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde ağıldan ses duyan M.K., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Vurulma sesini duyduktan sonra ağıla giden yaşlı adam eşi Hasret Kuş’u (51) tüfekle yaraladığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuş’un, hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini öldüren adam, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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#Elazığ#Kurt Saldırısı#Cinayet

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