Tüfekle kahvehaneyi bastı, eski damadını darbedip bıçakladı! 'Kızımı kaçırmaya çalıştı'

#Bursa#Yıldırım#Bıçaklı Saldırı
Tüfekle kahvehaneyi bastı, eski damadını darbedip bıçakladı Kızımı kaçırmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 14:34

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski damadı Savaş G.'den bir süredir tehdit alan A.K., yanına aldığı oğluyla birlikte kahvehaneyi tüfekle bastı. Eski damatlarını önce silahla darbeden baba-oğul, sonrasında bıçakladı. A.K., "Eski damadının kızını zorla kaçırmaya çalıştığını" iddia etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski damatları Savaş G.'nin bir süredir kayınpederi A.K.'yi tehdit etmesi üzerine, kayınbaba yanına aldığı oğlu M.K. ile birlikte tüfekle baskına gitti.

DARBEDİP BIÇAKLADILAR

Önce tüfeğin kabzasıyla darbettikleri Savaş G.'yi sonrasında bıçaklayan baba-oğul, olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen yaralı tedavi altına alınırken, 2 şüpheli de çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

"KIZIMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI"

Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Baba A.K., "Eski damadının kızını zorla kaçırmaya çalıştığını" iddia etti.

