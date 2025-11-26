Tüfekle kahvehaneyi bastı, eski damadını darbedip bıçakladı! 'Kızımı kaçırmaya çalıştı'

Haberin Devamı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski damatları Savaş G.'nin bir süredir kayınpederi A.K.'yi tehdit etmesi üzerine, kayınbaba yanına aldığı oğlu M.K. ile birlikte tüfekle baskına gitti.

DARBEDİP BIÇAKLADILAR

Önce tüfeğin kabzasıyla darbettikleri Savaş G.'yi sonrasında bıçaklayan baba-oğul, olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen yaralı tedavi altına alınırken, 2 şüpheli de çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

"KIZIMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI"

Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Baba A.K., "Eski damadının kızını zorla kaçırmaya çalıştığını" iddia etti.