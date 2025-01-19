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Tüfekle girdiği evlerden kadın iç çamaşırları çaldı

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#Konya#Hırsızlık#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 11:44

Konya'da çok sayıda hırsızlık olayının faili şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsın girdiği adreslerden kadın iç çamaşırlarını da çaldığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesinde birkaç gün içerisinde farklı ikametlerden hırsızlık ihbarı yapıldı. İhbarlar üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Tüfekle girdiği evlerden kadın iç çamaşırları çaldı

Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin Y.D. (43) olduğu belirlendi. Şüphelinin bazı ikametlerin camını silahla, bazılarını da sert cisimle kırarak içeri girdiği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı.

Tüfekle girdiği evlerden kadın iç çamaşırları çaldı

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Suça konu 2 adet ruhsatlı tüfek, 1 adet televizyon, 1 adet dürbün ve 45 adet fişekle birlikte yakalanan şüphelinin girdiği ikametlerde kadın iç çamaşırlarını da çaldığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi Y.D. emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tüfekle girdiği evlerden kadın iç çamaşırları çaldı

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#Konya#Hırsızlık#Hırsız

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