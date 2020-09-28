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YALOVA (İHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Tüfek fişeği içerisinde metamfetamin ele geçirildi

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Tüfek fişeği içerisinde metamfetamin ele geçirildi
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Yalova’da yapılan denetimler esnasında bir pompalı tüfek çantasında fişeklerin içerisine yerleştirilmiş şekilde metamfetamin ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Yalova’da yapılan yol denetimleri esnasında, akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu kaçırma yöntemine rastlandı. Ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdular. Aracın bagaj kısmında kılıf içerisinde bir pompalı tüfek bulundu. Tüfeği çantadan çıkartan ekipler ise tüfeğin fişekleri içerisine doldurulmuş şekilde 180 gram metamfetamin maddesi ele geçirdiler. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınırken; tüfek, fişek ve uyuşturucu maddelere ise el konuldu.

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