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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

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Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
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ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesindeki, Abdulkadir Erke (31) temizlemeye çalıştığı pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla bacağından yaralandı.

Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Olay, sabah saatlerinde Nusretiye Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Erke, evinde kendisine ait pompalı tüfeğinin bakımını yapmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokunan Erke'nin tüfeğinden çıkan saçmalar sağ bacağına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Abdulkadir Erke, yakınlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Erken’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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