Tufan Türenç’e son veda

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BAŞKENT Hastanesi’nde 23 Nisan günü vefat eden Tufan Türenç için dün öğle vakti İstanbul Levent’teki Afet Yolal Camisi’nde tören düzenlendi. Cami avlusunda taziyeleri, Tufan Türenç’in aynı zamanda Basın Konseyi Başkanı olan eşi Pınar Türenç kabul etti. Siyaset, iş, spor, sanat, bilim ve medya camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı cenazeye gelen çok sayıda çelenk arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilenler de vardı.

‘BİTMEYEN KAHVALTI’

Pınar Türenç, hayat arkadaşı için beyaz güllerden oluşan ve üzerinde “Elveda Bir Tanem” yazan bir çelenk hazırlattı. Ankara’daki tedavisi boyunca bir an olsun başucundan ayrılmadığı Tufan Türenç için Pınar Türenç, gözyaşları içinde şunları söyledi: “Türk basınının ilkeli, düzgün, insan seven, vatan aşığı, ülke sevdalısı bir gazetecisiydi. Kalp yetmezliği vardı. İki kez baypas olmuştu. Nefes darlığı oluyordu. Güçsüzdü, hareket edemiyordu fazla. Mehmet Haberal Hoca, ‘Ankara’ya gelin. Gözümün önünde ol’ dedi. 10-15 gündür hastanede fizyoterapi alıyordu. Son gün de çok sıkılmıştık. Haberal’a, ‘Hocam bahar geldi, izin verin de İstanbul’a gideyim’ dedi. Öğleden sonra hastaneden çıkacaktık. Kahvaltıya oturduk, iki lokma aldı, tıkandı. Hemşireyi çağırdım. Hastanede alarm çaldı, bütün hastane ayağa kalktı. 1.5 saat kalp masajı yapıldı. Tek cevap vermeyen yeri kalbiydi. Bitmeyen kahvaltımız oldu.”

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MESLEKTAŞLARI OMUZ VERDİ

Tufan Türenç’in tabutu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Meslektaşlarının tabuta omuz verdiği usta gezeteci, Ulus Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

‘HER ŞEYİ BİLEN ADAM’

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1945 yılında Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, Bulgaristan’ın Deliorman bölgesindeki Tırnova’dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Türenç, çeşitli gazetelerde çalıştıktan sonra 1988 yılında Çetin Emeç’in davetiyle Hürriyet gazetesine geçti. Nitelikli gazetecilik donanımını Abdi İpekçi’den alan Türenç, Hürriyet’te 1992 yılından itibaren köşe yazarı olarak çalıştıktan sonra 2017’de mesleğe veda etti. ‘Gazeteci, O Manşetler, Babıâli’nin Öteki Yüzü’ isimli kitaplara imza attı. Gazetecilik dilinde tam bir ‘mutfak adamı’ olan Türenç’i çalışma arkadaşları, ‘Her şeyi bilen adam’ olarak tanırdı.

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TEK AMACI GAZETECİLİKTİ

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk: “Tufan Türenç çok eski bir arkadaşımızdı. Kalemini satmayan, kırmayan çok değerli bir gazeteci kardeşimizdi. Rahmetler diliyorum.”

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: “Çok değerli bir arkadaşımızı, aile dostumuzu ve aynı zamanda Türk basınının en değerli kalemlerinden birisini kaybettik. Gerçekten çok üzgünüm.”

Tarihçi İlber Ortaylı: “Batı musikisine ve Batı kültürüne açık yanı vardı ve çok ilgiliydi. Başımız sağ olsun.”

Eski Hürriyet Yazıişleri Müdürü Ertuğ Karakullukçu: “Çetin Emeç döneminde beraber çalıştık. Uzun yıllara dayanan beraberliğimiz oldu. Abdi İpekçi ekolünden gelen bir gazeteciydi. Tufan, Türk basını için bir kayıptır. Onu çok özleyeceğiz.”

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DHA Genel Müdürü Celal Korkut: “Hürriyet’te biz 30 yıl boyunca beraber çalıştık. Her zaman bize bir yol gösterici oldu. Hatalarımız olduğu zaman zutlaka bizi uyarırdı. Kırmadan, gücendirmeden iyi şeylere yönlendirirdi. Çok üzgünüm. Onun, Çetin Emeç’in, Abdi İpekçi’nin, Uğur Mumcu’nun bize öğrettikleriyle en iyi şekilde bu işi yapmaya devam edeceğiz.”

İşinsanı Abdurrahim Albayrak: “Tufan Türenç hepimizin ağabeyiydi. Çok değerli bir yazarı kaybettik. Bütün Türkiye’nin ve Hürriyet Ailesi’nin başı sağ olsun.”

KİMLER KATILDI?



CENAZE törenine Tufan Türenç’in yıllarca birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral ile Yazıişleri Müdürleri Arif Dizdaroğlu, Ateş Yalazan ve Ardıç Aytalar, DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmenleri Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu ve Vahap Munyar, Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Hürriyet yazarı tarihçi İlber Ortaylı, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, suikast sonucu öldürülen, Hürriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, eski TBMM başkanları Hüsamettin Cindoruk ve Kaya Erdem, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu, İlhan Kesici, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, eski CHP milletvekili Mehmet Haberal, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, merhum eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu, eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Abdürrahim Albayrak ve gazeteci-yazar Murat Bardakçı katıldı.