TÜBİTAK’ta bitkisel ilaç açılışı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti. Merkezde yürütülen çevre, iklim değişikliği, temiz enerji, atık su artıma, sürdürülebilir gıda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, yerli aşı, COVID-19 testleri ve ilaç geliştirme alanlarına ilişkin yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, TÜBİTAK MAM bünyesinde kurulan Bitkisel İlaç ve Takviye Edici Gıda Altyapıları biriminin açılışını yaptı.



AĞIZDAN KORONA TESTİ



Emine Erdoğan, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından COVID-19'da kullanılan ve PCR testlerine alternatif olarak geliştirilen yerli testlerin daha hızlı ve pratik olduğunu belirterek, "Burun yerine ağızdan yapılan yerli COVID-19 testlerinin, daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum" dedi.



'TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu' çatısı altında yürütülen yerli aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yapıldığı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstisütü'nün Biyogüvenlik Seviye-3 Laboratuvarı’nı da ziyaret eden Erdoğan, araştırmacılarla diyafon üzerinden konuşarak, çalışmalarında başarılar diledi. Tıbbi bitkiler hakkında araştırmacılardan bilgi alan Emine Erdoğan, Türkiye'nin tıbbi bitkilerden ilaç geliştirmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.