TÜBİTAK personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

TÜBİTAK, BİLGEM UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personeli alacak. Söz konusu ilanın yayınlanmasının ardından, başvuru şartları ve diğer ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, TÜBİTAK personel alımı hakkında ayrıntılar...

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak.

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.