TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK iş başvuru ekranı
TÜBİTAK personel alımı başvurusu için süreç resmen başladı. 'Usta' hizmet grubunda yapılacak olan TÜBİTAK personel alımı için belirli koşulları sağlamak gerekiyor. Bunların başında 28 yaşından gün almamak askerliğini tamamlamış ya da muaf olmak önemli kriter olarak yer alıyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartlar nelerdir? İşte 34 proje personel alımı için detaylı bilgiler
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 34 personel alacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapmak üzere "Usta" hizmet grubunda 34 proje personeli istihdam edilecek.
Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumu (www.iskur.gov.tr), TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.
Başvurular, 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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