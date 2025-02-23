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TÜBİTAK ödüllü profesör 1 milyon lira dolandırıldı

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#TÜBİTAK#Mehmet Güneş#Dolandırıcılık
TÜBİTAK ödüllü profesör 1 milyon lira dolandırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

TÜBİTAK Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Mehmet Güneş, banka personeli olduğunu belirten dolandırıcılar tarafından arandı. Bankanın müşteri hizmetlerinin numarası kopyalandı. Güneş’i arayanlar, sigorta iptal işlemi yapılacağını söylendi. Güneş, yönlendirmelerle, 500 bin liralık kredi başvurusunda bulundu. Kimlik bilgilerine sahip olan dolandırıcılar, çeşitli yöntemlerle güven kazanmasının ardından bakiyede bulunan 500 bin lira için de aktarım yaptırarak izini kaybettirdi.

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Prof. Dr. Mehmet Güneş 1 milyon lira dolandırıldı.

NUMARA VEREREK YAPTILAR

Prof. Dr. Güneş, “Bir banka personeli beni arayıp da yaptığınız işlem şüphelidir, 500 bin liralık bir işlem yapılıyor, iki defa yapıldı demiyor, hiçbir şekilde uyarılmadım. Para aktarımı yapılırken bana IBAN verilmiyor. Sadece bir T.C. kimlik numarası ama bunun T.C. kimlik numarası olduğu da söylenmiyor. Size şimdi bir numara veriyorum, onu yazın diyor. Sonra 500 bini yazdırırken de 50-00-00 diyor ki meblağ olduğunu anlamayayım. Yarım saat içerisinde iki defa 500-500 olmak üzere 1 milyon liralık işlem yapılıyor ve hiç kimsenin umurunda değil” ifadelerini kullandı.

 

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#TÜBİTAK#Mehmet Güneş#Dolandırıcılık

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