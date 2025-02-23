TÜBİTAK ödüllü profesör 1 milyon lira dolandırıldı

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Prof. Dr. Mehmet Güneş 1 milyon lira dolandırıldı.

NUMARA VEREREK YAPTILAR

Prof. Dr. Güneş, “Bir banka personeli beni arayıp da yaptığınız işlem şüphelidir, 500 bin liralık bir işlem yapılıyor, iki defa yapıldı demiyor, hiçbir şekilde uyarılmadım. Para aktarımı yapılırken bana IBAN verilmiyor. Sadece bir T.C. kimlik numarası ama bunun T.C. kimlik numarası olduğu da söylenmiyor. Size şimdi bir numara veriyorum, onu yazın diyor. Sonra 500 bini yazdırırken de 50-00-00 diyor ki meblağ olduğunu anlamayayım. Yarım saat içerisinde iki defa 500-500 olmak üzere 1 milyon liralık işlem yapılıyor ve hiç kimsenin umurunda değil” ifadelerini kullandı.