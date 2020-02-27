TÜBİTAK lise ve ön lisans mezunu personel alımı yapıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alacak.



Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak.



Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek.



Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak.

DAĞITICI POZİSYONUNA PERSONEL ALIMI ŞARTLARI



1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

BÜRO MEMURU POZİSYONUNA PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

7) En az 5 yıl Büro Memuru olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.