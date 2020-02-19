TÜBİTAK hemşire alımı yapıyor! İşte, aranan şartlar

TÜBİTAK hemşire alımı için ilan detayları araştırılmaya başlandı. Pek çok vatandaşın merakla araştırdığı ilanda aranan şartlar önem arz edecek. İşte, TÜBİTAK hemşire alımı hakkında bazı bilgiler

TÜBİTAK HEMŞİRE ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

Hemşire, hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümünden mezun olan kişilerin başvurabileceği TÜBİTAK hemşire alımı için şartlar şu şekilde olacak;

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

7) Alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz

etmek.

BAŞVURU NASIL YAPILABİLECEK?

Son başvuru tarihi 24 Şubat olacak olan TÜBİTAK hemşire alımı için başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden yapılacak.