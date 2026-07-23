TÜBİTAK Fen Lisesi’nden YKS’de ilk mezun zaferi

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Lisenin ilk mezunlarının başarısı göz doldurdu. 84 mezundan YKS’de 7’si ilk 100’de toplam 12 derece, 32’si ise ilk 1000’de toplam 58 derece elde etti. Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve proje yarışmalarındaki başarıları sayesinde 6 öğrenci doğrudan üniversiteye kayıt hakkına sahip olurken, 16 öğrenci ek katsayı hakkı kazandı. Lisenin ilk mezunları arasından sayısal puan türünde Türkiye 15’incisini çıkarken, TYT’de ise Türkiye 6’ncılığı geldi.

İLK BİNDE 58 DERECE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır mezunları kutladı: “2021 yılında kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarını verdi. 5 yıl boyunca Bilim Olimpiyatları ve proje yarışmalarında muhteşem başarılar elde eden öğrencilerimiz, YKS’de de elde ettikleri derecelerle gururumuz oldu. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde, TÜBİTAK’ın bilim ve teknolojideki bilgi ve birikimi ile hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Fen Lisesi’nde her öğrencimize; burs ve yurt imkânı, uzman akademik kadrodan ders alma ve TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma fırsatı, yabancı dil eğitimi, bilimsel araştırmalara yönelik staj programları sunmaya devam edeceğiz. Sadece bir fen lisesi kurmanın ötesinde, yeni bir ekol inşa etmenin sorumluluğuyla, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

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BİLİM PROJELERİYLE ÜNİVERSİTELİ OLDULAR

TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinden Aslıhan Buğa Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda aldığı puanla Türkiye 6’ncısı oldu. Sayısalda okul öğrencilerinden Deniz Tepe Türkiye 15’incisi olurken, eşit ağırlık dağılımında 8 öğrenci ilk 5 bine girdi. Yabancı dil alanında ise 35 öğrenci sınav puanı alırken, bu alanın da en başarılı derecesini Türkiye 19’uncusu olan Deniz Tepe elde etti. Yabancı dilde 6 öğrenci ilk 100’e, 13 öğrenci ilk 500’e adını yazdırdı. Proje yarışmaları kapsamında elde edilmiş dereceler sonucunda 5 mezun; Elif Berra Demir, Furkan Sakin, Gülsen Ece Özge, Kadir Kağan Şahin ve Ömer Utku Ünal ek katsayı hakkı kazandı. Bu mezunlardan Gülsen Ece Özge ve Kadir Kağan Şahin ek katsayı ve uluslararası proje yarışmalarındaki başarılarından dolayı üniversiteye sınavsız yerleşme imkânı da elde etti.