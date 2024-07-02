TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin yıldızlarını bekliyor

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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Yerleşkesinde kurulan ve geleceğin bilim yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen TÜBİTAK Fen Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başladı. TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı başvurularına 28 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapan öğrenciler, 7 Temmuz 2024 Pazar günü 10.00-11.40 saatleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde bulunan 25 sınav merkezinde geleceğin bilim yıldızı olmak için sınava girebilecek.

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BAKAN KACIR’DAN ÇAĞRI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) yüzde 1’lik dilime giren öğrencileri, burs, yurt ve staj programlarının olduğu, aynı zamanda TÜBİTAK Laboratuvarlarını kullanma fırsatı tanınan TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına davet etti.

Bakan Kacır, Sosyal Medya Platformu X üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“TÜBİTAK Fen lisesi dördüncü yılında geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. LGS’de yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerimizi, 90 bilim yıldızımızdan biri olmaları için TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına davet ediyoruz.

Yarınlarımız için büyük bir adım attık. Millî Eğitim Bakanlığı’mızla iş birliği içinde, TÜBİTAK’ın bilim ve teknolojideki bilgi ve birikimi ile hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Fen Lisesi’nde her öğrencimize; burs ve yurt imkânı, uzman akademik kadrodan ders alma ve TÜBİTAK Laboratuvarlarını kullanma fırsatı, yabancı dil eğitimi ve staj programları sunuyoruz.

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BİLİM ALTYAPISI

Sınava Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler başvurabilecek. Sınav sonuçlarının ardından liseye eğitim için 90 öğrenci alınacak. Özel programlar uygulanarak akademik manada kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere geniş imkanlar sunan lise, bilim altyapısı hazırlığı yaparak öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor. Ayrıca lise, TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST gibi yerel ve ulusal bilim yarışmalarına da katılma imkanı sağlayarak öğrencilerine kendi ilgi alanlarında gelişim sağlamaları konusunda yardımcı oluyor.

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TÜBİTAK ENSTİTÜLERİNDE STAJ

Türkiye’nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanarak TÜBİTAK projelerinde ülkenin ileri gelen uzmanlarıyla birlikte çalışma fırsatı bulan sağlayan lise, TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri’nde staj imkânı, kariyerleri boyunca mentörlük desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler, üst düzey yabancı dil eğitimi ve daha pek çok imkandan öğrencilerin yararlanmasını sağlayarak Türkiye'ye hizmet edecek geleceğin bilim insanlarının alt yapısını hazırlıyor.

BİLİM YARIŞMALARINA KATILMA İMKANI

TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım, öğrencilerine detaylı eğitim verdiğini aktardı. Yıldırım, " Okulumuzun diğer fen liselerinden farklı bir müfredatımız var. Akademik manada beceri temelli derinleşmeye imkan tanıyan ve seçmeli dersler konusundan da çok geniş yelpazeye ait programımız var." dedi.

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Sosyal alanlarda öğrencilerin kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyleyen Yıldırım, “TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST gibi yerel ve ulusal bilim yarışmalarına da katılma imkanı buluyorlar. Bunların hepsi gençlerin kendi ilgi alanları içerisinde gelişmesi konusunda da birer araç olarak sunuyoruz. Burada çok sayıda uzman araştırmacı var. Bunların mentörlüklerinden faydalanabiliyorlar. Dolayısıyla öğrenci akademik olarak ilgi duyduğu alanda kendini geliştirebilecek yardımcı uzmanlar bulabiliyor." diye konuştu.