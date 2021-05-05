TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: Yerli ve milli gönüllü aranıyor

Dünyayı kasıp kavuran pandemiden en önemli çıkış yolu olarak toplumların aşılanması gösteriliyor. Türkiye de kendi korona aşısını geliştirmek için büyük çaba sarf ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde de 7 aşı projesi yürütülüyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, projelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“TÜBİTAK tarafından koordine edilen 7 aşı çalışmasından 3 tanesi daha ön planda. Bunlardan biri yakın zamanda yer alan virüs benzeri parçacık ve bunun en belirgin özelliği de dünyada henüz COVID-19 tedavisinde kullanılan bir VLP aşısı yok. Türkiye’nin buradaki yeniliği sadece kendi ülkemiz için değil, dünya için de bir yenilik noktasında ve bu da Dünya Sağlık Örgütü listesine girmiş durumda. VLP aşısının özelliği virüsün 4 proteinine karşı geliştirilmesi. Dünyadaki diğer 4 VLP aşısından 3’ü sadece bir bölgesine yönelik geliştirildi. Bizimkinin ise güvenilirliği ve etkisi noktasında koruma ve antikor oluşturma boyutu çok yüksek. 1 ay içerisinde de İngiliz varyasyonuna karşı tasarım hemen yenilendi. Faz 1 çalışmalarında bu hafta sona ulaşılıyor. Yan etki olmadı. Bu da güzel bir gelişme.”

AŞIMIZA GÜVENİN

Yerli aşıya güvenilirlik konusunda vatandaşları gönüllü olmaya davet eden Prof. Dr. Mandal, şu çağrıyı yaptı: “Sürecin şeffaf yönetilmesi önemlidir. Bu aşı nedir? Bununla ilgili gerekli bilgi var mı? Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde yayınlanabilecek boyutta mı? Sayın Bakanımız ve ben kamuoyunda paylaşıyoruz. En önemli güven noktası faz 1. En riskli boyuttayken ve bu aşı hiç test edilmemişken biz gönüllü olduk. Veriler yeterince şeffaf paylaşıldığı sürece, ki biz bunu yaptığımızı ve yapacağımızı söylüyoruz, aşılara güvenilmesini ve özellikle faz 2 aşamasında gönüllü olunmasını istiyoruz. Faz 3 de yine gönüllülerimiz olacak inşallah. Dolayısıyla ben vatandaşlarımızı ülkemizde geliştirilen aşılarda gönüllü olmaya davet ediyorum.”

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