TÜBİTAK araştırmacı alacak! İşte başvuru şartları
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 araştırmacı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kuruma yapılacak 23 araştırmacı alımında detaylar belli oldu. İşte, TÜBİTAK personel alımının detayları...
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı UEKAE bünyesinde 23 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.
Adayların, 27 Ocak'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
Başvuru için istenilen koşul ve süreçlere TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek. İş başvuruları "https://kariyer.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
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