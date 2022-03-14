TÜBİTAK 76 personel alımı yapacak! İşte, şartları ve detayları

TÜBİTAK 76 personel alımı ile bünyesine önemli bir katkı sağlayacak. İşte, TÜBİTAK personel alımı hakkında kadro ve istihdam detayları
|BİRİMİ
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI
|MESLEKİ TECRÜBE ŞARTI
|PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri veya Yönetim Bilişim Sistemleri
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Makine
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|4
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Fizik, Fizik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Mekatronik
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.
|2
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
|3
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.
|2
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.
|2
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|4
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.
|3
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makine
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|3
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Makine
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|3
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|3
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|4
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Araştırmacı
|Lisans Bölümleri
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|YOK
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Teknik ve Destek Personeli
|Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Kimya
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Teknik ve Destek Personeli
|Lisans Bölümleri
İletişim Bilimleri, Basın ve Yayın, Gazetecilik, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarım, Yeni Medya ve İletişim, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kültür ve İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Reklamcılık, Medya, Pazarlama veya Halkla İlişkiler bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
|2
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Teknisyen
|Ön Lisans Bölümleri
Metal İşleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine, İş Makineleri veya Termik Santral Makineleri
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|VAR
|ANKARA
|TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
|Teknisyen
|Ön Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Elektronik Teknolojisi, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme veya Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
|4
|VAR
|ANKARA
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.