TÜBİTAK 76 personel alımı yapacak! İşte, şartları ve detayları

BİRİMİ HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI MESLEKİ TECRÜBE ŞARTI PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden

birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri veya Yönetim Bilişim Sistemleri

bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Makine

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 4 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Fizik, Fizik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini

bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş

olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Mekatronik

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden

birini bitirmiş olmak. 2 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini

bitirmiş olmak. 3 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden

birini bitirmiş olmak. 2 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden

birini bitirmiş olmak. 2 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 4 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden

birini bitirmiş olmak. 3 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makine

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 3 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Makine

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 3 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 3 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 4 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Lisans Bölümleri

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 YOK ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Teknik ve Destek Personeli Lisans Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Kimya

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Teknik ve Destek Personeli Lisans Bölümleri

İletişim Bilimleri, Basın ve Yayın, Gazetecilik, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarım, Yeni Medya ve İletişim, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kültür ve İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Reklamcılık, Medya, Pazarlama veya Halkla İlişkiler bölümlerinden birini

bitirmiş olmak. 2 VAR ANKARA

TÜBİTAK Uzay

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Teknisyen Ön Lisans Bölümleri

Metal İşleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine, İş Makineleri veya Termik Santral Makineleri

bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 VAR ANKARA