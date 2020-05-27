TÜBİTAK 60 personel alacak! TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsünde görev yapmak üzere 60 kişi istihdam edecek. Söz konusu alımlar için başvurular online yapılacak. Öte yandan TUBİTAK personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 1'i teknisyen, 59'u araştırmacı olmak üzere 60 personel BİLGEM İLTAREN bünyesinde Ankara'da görev yapacak. İşte, TÜBİTAK personel alımı hakkında tüm merak edilenler...
Başvurular, 17 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.
Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.
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