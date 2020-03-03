TÜBİTAK 6 personel alacak! Başvuru şartları neler?
TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde istihdam edilmek üzere 6 personel alacak. Kısa süre içinde sona erecek başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) Ankara'daki merkezinde görev yapacak personelden 1'i memur, 2'si usta, 3'ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek.
Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek.
Başvurular 6 Mart'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.
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