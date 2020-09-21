TÜBİTAK 29 personel alacak.. İşte başvuru şartları

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU-SM), Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 29 personel alımı yapacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Yüksek konsantrasyon ile birden fazla projede çalışma becerisine sahip, disiplinler arası

iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı ve sorumluluk almaktan

kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis

veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve

haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,

göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,

mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.



f) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans

Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin

toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları,

Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük

Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade

etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim

öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da

belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün

(f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday

puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının

%10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından

mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not

ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda

belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan

daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav

Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri

mesleki tecrübesi olanlarla, alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları

pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış

olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce

yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.mam.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine

kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme

elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular

haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 12/10/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden

ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan

başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata

çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”

bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak

sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son

sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata

çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”

bölümünün (f) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise

“Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) ve (g) maddeleri koşul olarak

aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre

değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden

herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet

çıktısı),

 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan

internet çıktısı),

 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındakİ yükseköğretim

kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi)

 YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili

olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir

belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

 Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet

Dökümü,



 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon

numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

 Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve

MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecektir