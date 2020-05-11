TUBİTAK 27 personel alımı yapacak..İşte başvuru tarihi
TUBİTAK Resmi Gazete aracılığı ile yapılan duyuru ilanı ile 27 personel alacağını duyurdu..Hangi illerde personel alımı yapılacağı ve il özelinde alım yapılacak sayı yapılan duyuru da açıklandı. Peki TUBİTAK personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere personel alınacak.
Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 1 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.
27 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
TUBİTAK geçtiğimiz hafta yayınladığı başvuruda 9 AR-GE personeli alacağını duyurmuştu;
TÜBİTAK 9 personel alacak
TÜBİTAK, BİLGEM UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personeli alacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personeli alacak.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak.
Son başvuru tarihi 27 Mayıs
Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.
9 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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