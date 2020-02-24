TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak! Başvuru şartları neler?
TÜBİTAK, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak. Online yapılacak başvurular Mart ayında sona erecek. Gözler şimdi TUBİTAK personel alımı başvuru şartlarında. İşte, TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alımı hakkında tüm ayrıntılar...
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK),Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 14 Ar-Ge personeli, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) Ankara'daki merkezinde görevlendirilecek.
Alınacak personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor.
Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
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