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Haber Giriş: 26.07.2021 - 15:59 |  Son Güncelleme:

TÜBİTAK 128 personel alacak! İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

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TÜBİTAK 128 personel alacak! İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek. Bu gelişme sonrası personel alımının ayrıntıları merak konusu oldu. İşte, TÜBİTAK 128 personel alımının detayları...

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak. İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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