Tüberküloz aşısının faydası yok

ETKİLİ OLDUĞUNA DAİR VERİ YOK

Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Bu aşı Türkiye’de her bireye doğumundan sonra yapılıyor. Bu aşı mesane kanseri tedavisinde bağışıklık sistemini aktive ettiği için insanlar, “acaba koronavirüse karşı kullanılabilir mi?” düşüncesinde. Ancak biz koronavirüs tedavisinde bağışıklık sisteminin çok fazla çalışmasını istemeyiz. Çünkü bağışıklık sisteminin çok fazla çalışması da zarar verir. Biz bağışıklık sisteminin normal çalışmasını istiyoruz. Tüberküloz aşısı ülkemizde çok eskiden beri yapılıyor. Dolayısıyla bu aşının sağlayacağı bir fayda yok.”



EN AZINDAN GRİBİ DAHA AZ GÖRÜRDÜK

Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: “Bu çalışma Tüberküloz aşısının yapıldığı ülkelerde koronavirüsün daha az görüldüğünü iddia ediyor. Ancak bu çalışma gerçeği göstermiyor. Çünkü o ülkelerde virüsün yayılmasını önleyici birçok faktör olabilir. Eğer bu aşı koronavirüse karşı faydalı olabilseydi en azından gribi daha az görürdük. Bu aşı ülkemizde her bireye doğduktan hemen sonra yapılır. Herkes sol koluna bakınca bu aşının yapıldığı gösteren izleri görebilir.”