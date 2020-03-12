Tuba Vural Çokal kimdir kaç yaşında ve nereli?
Tuba Vural Çokal, son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Siyasi hayatının yanı sıra tıp alanında da kariyerini devam ettiren Tuba Vural Çokal, Göz Hastalıkları ve fizyoloji alanlarında uzmanlığa sahiptir. Peki, Tuba Vural Çokal kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Tuba Vural Çokal 1973 yılında Antalya'da dünyaya geldi.
Göz Hastalıkları Uzmanı ve Fizyolog; Trakya Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Fizyoloji Ana Bilim Dalını bitirdi.
ABD'de Baylor Üniversitesinde (Methodist) glokom üzerine, Hindistan'da Chennai'de Agarwal Hastanesinde katarakt cerrahisi üzerine çalıştı. İstanbul Hastanesinde Göz Hekimi, Şişli Göz Nurunu Koruma Vakfında Başhekim, Side Anadolu Hastanesinde Uzman Hekim olarak görev aldı. 2007 yılından beri kendi kliniğinde görev yaptı.
İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Vural Çokal, evli ve 2 çocuk annesidir.
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