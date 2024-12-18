TÜBA ödülleri sahiplerini buldu

Haberin Devamı

TÜBA Uluslararası Akademi, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) ödülleri bugün Beştepe’de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilecek. Dünyadaki bütün biliminsanlarına açık olan 2024 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri’ne Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Zhichuan Jason Xu, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Sosyal ve Beşeri Bilimleri alanında ise Prof. Dr. Istvan Vasary ve Prof. Dr. Roland Ralph Redfern Smith layık görüldü.

TÜBA-TESEP kapsamında Sosyal Bilimler Ödülünü; Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yatağan Özkan, Doç. Dr. Hicret K. Toprak, Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Doğan, Dr. Büyükelçi Tanju Bilgiç kazandı. Sosyal Bilimler Halil İnalcık Özel Ödülünü, Prof. Dr. Uğur Ünal kazandı. Prof. Dr. Mehmet Güneş, Sosyal Bilimler Kemal Karpat Özel Ödülüne layık görüldü. Doç. Dr. Füsun Şeyma Kışkan, Doğa ve Mühendislik Bilimleri Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

Haberin Devamı

TOPLAMDA 669 GENÇ BİLİMİNSANI ÖDÜL ALDI

TÜBA-GEBİP kapsamında Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de dâhil olmak üzere 20 farklı üniversiteden 25 üstün başarılı genç biliminsanı ödül kazandı ve bugüne kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan biliminsanı sayısı 669’a yükseldi.

KAZANANLARA 3 YIL BOYUNCA DESTEK

TÜBA-GEBİP Ödülünü kazananlara 3 yıl boyunca her yıl 125 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki lisansüstü/doktora öğrencileri için her yıl ayrıca 25 bin liralık ek destek ile akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor. TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında ise TÜBA Şeref Üyeleri adına ihdas edilen “Halil İnalcık Özel Ödülü”, “Mehmet Genç Özel Ödülü” ile “Kemal Karpat Özel Ödülü” veriliyor. 2024 yılında, TESEP Telif Eser Ödülü, Halil İnalcık Özel Ödülü, Mehmet Genç Özel Ödülü ve Kemal Karpat Özel Ödülü için 70 bin TL, Jüri Özel Ödülü için ise 40 bin TL ödül sahiplerine ödeniyor.