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Tuana’nın ölümüne 16 yıl 8 ay hapis

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#Tuana Elif Gülüşan Torun#Trafik Kazası#DAVA
Tuana’nın ölümüne 16 yıl 8 ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 23:59

Giresun'un Görele ilçesinde görevinden uzaklaştırılan ilçe belediye başkanının tacizde bulunduğu öne sürülen Tuana Elif Gülüşan Torun'a (17) aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluğunun devamına da karar verilen Hasbaş, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek, "Kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm" dedi.

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Giresun’da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, şubat ayında, lise öğrencisi Tuana Elif Gülüşan Torun’a (17) sanal medyadan gönderdiği taciz içerikli mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp tahliye edilmişti. Dede’nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP’li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçilmişti. Dede, partisi CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmişti.

KARAR ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ

Davanın mağduru Torun’a, 28 Mart gecesi, Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarpmıştı. Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken sürücü tutuklanmıştı.

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Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hasbi Dede, ‘çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu sanık Adem Hasbaş’ın yargılanmasına Giresun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Karar duruşmasına Adli Tıp raporuna göre kaza günü 1.97 promil alkollü olduğu tespit edilen tutuklu sanık Hasbaş katıldı.

Mahkeme heyeti, Adem Hasbaş’a ‘olası kastla öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 

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#Tuana Elif Gülüşan Torun#Trafik Kazası#DAVA

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