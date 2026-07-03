Tuana’nın öldüğü kazada ‘olası kast’ suçlaması

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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mart gecesinde Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen ve Tuana Elif Gülüşan Torun’un ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Adem Hasbaş hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 81/1 ve 21/2. maddeleri kapsamında ‘olası kastla öldürme’ suçundan kamu davası açıldı. Dosya, Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2026/127 iddianame değerlendirme sırasına kaydedildi.

ALKOL VE AŞIRI HIZ

İddianamede, olayın bir trafik kazası olarak meydana geldiği, şüphelinin Tuana Elif Torun’u takip ettiğine, kaza mahalline yönlendirdiğine veya üçüncü kişilerle birlikte hareket ettiğine dair delil elde edilemediği belirtildi. Ancak savcılık, kazanın oluş şekli ve şüphelinin davranışlarını birlikte değerlendirerek dosyanın ‘taksirle öldürme’ kapsamında kalmadığı kanaatine vardı. İddianamede, Adem Hasbaş’ın olay anında 1.97 promil alkollü olduğu, aracı kullanmaya devam ettiği, olay öncesinde de hızlı araç kullandığı, yanında bulunan kişinin aracı kendisinin kullanmayı teklif etmesine rağmen bunu kabul etmediği ve tüm risklere rağmen direksiyon başında kalmayı sürdürdüğü vurgulandı.

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ARAÇTA BİRA KUTULARI

Olay yeri incelemesinde, kazaya karışan aracın olay yerinde terk edilmiş halde bulunduğu kaydedildi. Araçta yapılan incelemede; sağ torpido üzerinde yarım kalmış içki bulunan küçük kadeh, sağ paspas üzerinde dolu bira kutuları, el freni yanında açılmamış bira şişesi ve vites kolu yanında açılmamış bira kutusu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, çarpma noktasından sonra başlayan 34 metrelik fren izi bulunduğu, aracın sol şeridi kapatacak şekilde durduğu, sağ ön sinyalinin kırıldığı, sağ dikiz aynasının yerinde olmadığı, sağ çamurluk ile kapı arasında göçük oluştuğu ve ön camın sağ tarafının kırıldığı kayda geçti. Tuana Elif Torun’un ölümüyle ilgili dava sürecinin Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi değerlendirmesinin ardından başlaması bekleniyor.

ARKADAŞI: BEN KULLANAYIM DEDİM AMA REDDETTİ

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İddianamede, şüphelinin gün içinde görüştüğü Mehmet Ali Emanet’in beyanlarına da yer verildi. Emanet, olay günü Adem Hasbaş ile buluştuklarını, alkol aldıklarını, birlikte araçla yola çıktıklarını, Hasbaş’ın aracı çok hızlı kullandığını, 140-150 kilometre hızla seyrettiğini ve alkollü şekilde araç kullanması nedeniyle korkarak araçtan indiğini anlattı. Aynı kişinin kaza sonrasında Adem Hasbaş ile yaptığı telefon görüşmesinin de dosyaya girdiği belirtildi. Görüşme kayıtlarında Hasbaş’ın kaza yaptığını, bir kıza çarptığını ve korktuğunu söylediği ifadeler yer aldı. Araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Hasbaş da Adem Hasbaş’ın alkollü olduğunu, aracı kendisinin kullanmayı teklif ettiğini ancak Adem Hasbaş’ın bunu kabul etmediğini söyledi. Savcılık, bu beyanı şüphelinin alkollü olduğunu bildiği, buna rağmen aracı kullanmayı sürdürdüğü ve meydana gelebilecek ağır neticeyi göze aldığı değerlendirmesinde önemli delillerden biri olarak ele aldı.

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HASBİ DEDE’YE HAPİS CEZASI

8 Şubat 2026 tarihinde Tuana Elif Torun ile annesi Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Instagram ve WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek şikâyetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede, Dede’nin ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 12 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

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