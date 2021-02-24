Tuana Şahin kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaparak şarkı söyledi

Tuana Şahin'in hayatı kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sürprizin ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahnede sürpriz yaparak şarkı söyleyen 19 yaşındaki görme engelli Tuana Şahin, “Bir hafta falan prova yaptık daha hazır olabilmek için. Şimdi de sürpriz yapmış olduk." dedi. Daha önce , O Ses Türkiye yarışmasına damga vuran Şahin 'Ederlezi' şarkısı ile Türkiye'yi derinden etkilemişti.

TUANA ŞAHİN KİMDİR?

19 yaşında olan Tuana Şahin aslen Orduludur. Tuana Şahin, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde eğitimini sürdürüyor.

Şahin, O Ses Türkiye yarışmasının 21 Aralık 2019 tarihli bölümüne 'Ederlezi' şarkısıyla damga vurmuştu.

Jüri üyeleri ve Türkiye'yi derinden etkileyen Şahin, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Öte yandan MasterChef yarışmasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak Üsküdar’daki Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etmişti.

Merkezde eğitim gören Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile hem ünlü şefler, hem de izleyenler tarafından ilgi görmüştü.