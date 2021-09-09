Tuana Kılıç bulundu mu?

Bir süredir aranan Tuana Kılıç için emniyet güçlerinden yardım isteyen aile, 9 gün sonra mutlu haber aldı. Kendisinden hiç haber alınamayan Tuana K.'nin 8 Eylül gecesi Antalya’nın Manavgat ilçesinde karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinden haberi alan genç kızın ailesi ise Manavgat’a gitti. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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