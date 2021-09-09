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Tuana Kılıç bulundu mu?
Tuana Kılıç, geçtiğimiz günlerde evden 30 bin liralık altın ve bir miktar nakit para ile kaybolduktan sonra ailesi tarafından aranmaya başlanmıştı. Polis ve Jandarma ekiplerinin her yerde aradığı Tuana Kılıç, Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet güçlerine teslim oldu. Tuana Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Bir süredir aranan Tuana Kılıç için emniyet güçlerinden yardım isteyen aile, 9 gün sonra mutlu haber aldı. Kendisinden hiç haber alınamayan Tuana K.'nin 8 Eylül gecesi Antalya’nın Manavgat ilçesinde karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinden haberi alan genç kızın ailesi ise Manavgat’a gitti. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.