TTK Başkanı Yüksel Özgen: Mimar Sinan Yapıları eseri, bir hazine olarak tarihe geçecek

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Demirören Yayınları özel koleksiyon eserleri serisinden Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle Mimar Sinan’ın yeteneğini inceleyen bir eser olan ‘Mimar Sinan Yapıları’ kitaplaştırıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görevlendirilmesiyle Mimar Sinan’ın eserlerini çizen ve bugün Türk Tarih Kurumu arşivi tarafından koruma altında tutulan Ali Saim Ülgen’in rölövelerini (ölçülü çizimler) içeren kitapta, çoğunluğu İstanbul’da bulunan Mimar Sinan eserleri inceleniyor.

Meltem Demirören’in takdim yazısı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen’in sunuş yazısı ile Doğan Hızlan’ın önsözünü içeren, arkeolog Dr. Murat Sav’ın yayına hazırladığı 'Mimar Sinan Yapıları' kitabı, 250’den fazla teknik çizim içeriyor. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan, prestij boyda ve lüks kutusuyla sunulan ‘Mimar Sinan Yapıları’, tarihe ve mimariye meraklı herkesin edinmesi gereken bir eser olarak yerini koruyor.

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"AYNI GAYE VE AMAÇLA ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, konuşmasında, “Türk Tarih Kurumu, Türklerin dünya medeniyetine yapmış oldukları katkıları ortaya koyacak akademik çalışmaları yapmak ve bunu hem bilim dünyasıyla hem de genel kamuoyuyla paylaşmak üzere 15 Nisan 1931’de kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne de aynı gayeyle, aynı amaç doğrultusunda Türklerin dünya medeniyetine ve dünya tarihine katkılarını bilimsel yollarla ortaya koymak üzere çalışmalar yürütmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı müddetçe kurumun faaliyetlerini de yakından takip etmiştir. Kurumun düzenlemiş olduğu kongrelere bizzat katılmıştır önemli bir kısmına ve kurum için Dolmabahçe Sarayı'nda bir çalışma alanı da oluşturmuştur. Dolmabahçe Sarayı'ndaki kurum çalışmalarını ki, Türk Tarih Kurumu'nun ikinci kongresi de uluslararası çapta Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmıştır, bizzat yakından takip etmiştir. Özellikle Türklerin dünya medeniyetine yapmış oldukları katkıları içeren çalışmalarını bizzat yakından takip ettiğini görüyoruz. Tabi şahsi mirasını kuruma bağışlayarak da aslında kurumdan beklentisini ortaya koymuştur” diye konuştu.

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"KAPSAMLI VE ÇOK TARİHİ BİR ESER ORTAYA ÇIKTI"

Prof. Dr. Özgen, Türk Tarih Kurumu’nun 1935’lerden itibaren Türklerin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koyacak çalışmalar gerçekleştirdiğini, bunlardan birisinin de Mimar Sinan'ın hayatı ve Mimar Sinan'ın eserleriyle ilgili yapılan çalışma projesinin başlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

“O tarihten sonra Fuat Köprülü’nün başkanlığında Ali Saim Ülgen gibi önemli araştırmacıların koordinatörlüğünde kurumumuz çok önemli bir çalışma yapmıştır. Sadece Mimar Sinan’la ilgili değil, Türklerin dünya medeniyetine katkıları, Türk kültürünü ortaya koyacak şekilde çok kıymetli saha taramaları yapmıştır. Ve bu çalışmalardan bir tanesi de Mimar Sinan’ın eserlerinin rölövelerini de kapsayan Ali Saim Ülgen’in yapmış olduğu çizimlerdir ki, biz 2020’den itibaren Türk Tarih Kurumu'nun arşivinde bulunan bu eserleri yayına hazırlamaya başlamıştık. O çerçevede 1940’tan beri kurumumuzun arşivinde tek nüsha olarak muhafaza ettiğimiz, zaman zaman araştırmacıların da kullanmış olduğu rölöveleri de yayınlama düşüncesi vardı bizde. Doğan Hızlan Bey beni aradılar. Bunu birlikte yapmayı teklif ettiler. Biz de birlikte yapabileceğimizi ifade ederek çok güzel, kapsamlı ve çok tarihi bir eser ortaya çıkmış oldu. Bu eserin kendisi bir hazine. Eserin ihtiva etmiş olduğu malzeme sadece bizim arşivimizde ve tek nüsha, başka bir yerde yok. Bu çok kıymetli bir şey. Bu hazineyi biz Demirören Yayınları ile birlikte ortaya çıkarmış olduk. Baskı kalitesi, içeriği ve eserin görsel dizaynı itibariyle gerçekten mükemmel bir eser ortaya çıktı. Eserin kendisi, bir hazine olarak tarihe geçecek kapsamdadır. İlk defa başka bir yayın grubuyla ortak bir çalışma yapmış olduk. Bu eser bunu hak ediyordu. Gerçekten Demirören Yayınları da kurumun yayın politikasına ve eserin kalitesine uygun nitelikte güzel bir baskı yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”

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"BU TÜR İŞ BİRLİKLERİ YAPILABİLİR"

Türk Tarih Kurumu’nun en önemli görevlerinden birisinin de çok ciddi bir kütüphane, arşiv ve bilgi bankası oluşturup, bunu kamuoyuyla paylaşmak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özgen, “Bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak, hizmet etmek ve altyapı oluşturmak. Bunu yaparken de hem kendi arşivimizi kullanıyoruz hem yurt dışındaki arşivleri kullanıyoruz. Bu eser bizim kendi arşivimizde muhafaza ettiğimiz bir eserdi. Dolayısıyla bunun gün yüzüne çıkmış olması, çok daha geniş kitlelerin bundan istifade edecek olması fevkalade önemli. Bu tür iş birlikleri yapılabilir. Sonuç itibariyle bu bilime, sanata ve kültüre katkıdır. Burada kurumların hem resmî kurumların hem özellikle sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle ortak çalışmalarında fayda vardır. Bundan sonra da farklı iş birlikleri olabilir diye değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.