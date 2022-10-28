TTB Başkanı tutuklandı

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, PKK terör örgütüne yönelik kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan Türk Tabibleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandı. Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen TTB Başkanı, savcılık ifadesinde Berlin’de bulunduğu sırada Medya Haber TV’den canlı bağlantı için kendisine ulaştıklarını söyledi: “Haber kanalının PKK silahlı terör örgütüyle bir irtibatı olup olmadığını hekim olarak bilmiyorum. Çünkü ben hiç haber izlemem. Görüntüler kapsamındaki kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorum bir ön değerlendirmedir. Canlı bağlantı için arayan kişiyi tanımıyordum. Yayına davet edilmemin nedeni adli tıp uzmanı olmamdır. TTB Merkez Konseyi Başkanı ibaresinin kullanıldığını başta görmedim. Bana ekranda yüzüm gösterildiğinde bu ibareyi gördüm, o nedenle ‘bir hekim olarak’ diye ifade ettim. Çünkü TTB ile ilgisi yoktur.”

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‘TTB Başkanı UNVANI’

Fincancı ifadesinde, “Sevk yazısında suçu meşrulaştırdığıma ilişkin bir iddia var. Ben kimliğimle suçu nasıl meşrulaştırabilirim? Suç varsa araştırılır, kanıtlanır. Hangi kimliğimle suçu meşrulaştırdım? TTB Merkez Konseyi Başkanı olduğum için mi, adli tıp uzmanı olduğum için mi?” dedi.

Tutuklamaya sevk yazısında, Fincancı’nın PKK propagandası yapılan bir yayına katıldığı burada Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını kullandığı hatırlatılarak, “Resmi bir unvanı PKK silahlı terör örgütünün basın yayın araçlarından birinde kullanmak suretiyle terör örgütü propagandasında paylaştığı” ifade edildi.