Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TTB Başkanı Fincancı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi

Güncelleme Tarihi:

#Şebnem Korur Fincancı#TTB#Türk Tabipleri Birliği
TTB Başkanı Fincancının dosyası İstanbula gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 13:08

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, yargılamaya yetkili mercinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna hükmederek, yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul'a gönderdi.

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara’ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Fincancı hakkındaki soruşturma, geçen hafta tamamlanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. İddianamede Fincancı’nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haberin Devamı

İddianamenin gönderildiği Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şebnem Korur Fincancı#TTB#Türk Tabipleri Birliği

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası
Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası
Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith